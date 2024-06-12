خلافات الميراث.. ضبط أربعة أشخاص في مشاجرة أبناء العمومة بالعسيرات

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات على الميراث استخدمت فيها الأسلحة النارية بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بقصد التهديد دون حدوث إصابات بشرية وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة دون مصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "إبراهيم . م . ا . ع" 19 سنة حاصل علي دبلوم تجارة ونجل عمه "عبد الله . ا . ب . ع" 20 سنة عامل .





وطرف ثان "عبد الرحمن . م . ع . ج" 55 سنة عامل ونجل عمومته "أحمد . ص . خ . ع" 20 سنة حاصل علي دبلوم تجارة الطرفان أبناء عمومة يقيمون بذات الناحية .





تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ السلاح المستخدم] وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب [ دون حدوث إصابات ] وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة في الهواء بقصد التهديد بسبب خلاف على الميراث .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض البلوك ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وامتدت النيران لحوش مجاور وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "عامر . ف . ا . ع" 39 سنة حاصل علي دبلوم زراعة يقيم بذات الناحية وأمتدت النيران لحوش ملاصق بذات المكونات ملك شقيقه "السمان . ف . ا . ع" 33 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال مالكي الحوشين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول ونفيا الشبهه الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .