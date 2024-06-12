غرق طفلة داخل ترعة مجاورة لأرضهم الزراعية بدار السلام

لقيت طفلة في التاسعة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لأرضهم الزراعية إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "جنا . ش . ف . ا" 9 سنوات تلميذة جثة هامدة إدعاء غرق تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "شحاتة . ف . ا . س" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه تواجده ونجلته المذكورة بأرضه الزراعية بذات الناحية وحال لهوها على حافة الترعة المجاورة لأرضه إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه نزيف بالمخ أثناء قيامه بتغيير أسلاك الكهرباء بأحد أعمدة الضغط العالي صعقه التيار الكهربائي وسقط أرضا وجرى حجزه بالعناية المركزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من المستشفى المركزي بوصول "زياد . ا . م . ا" 30 سنة عامل مصاباً باشتباه نزيف بالمخ إدعاء صعق كهرباء وسقوط من علو يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقه "أبو بكر . ا . م" 46 سنة عامل يقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بتغيير أسلاك الكهرباء بأحد أعمدة الضغط العالي دائرة المركز صعقه التيار وسقط من أعلي العمود مما أدي لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .