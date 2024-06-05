أيمن الشريعي: أحمد دياب نفى تصريحات عامر حسين.. وهذا موقف إنبي

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي أن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية نفى التصريحات التي أدلى بها عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، بشأن الفرق المتأهلة للبطولات الإفريقية.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموضوع لا يخص المصري أو إنبي، لا توجد لدينا مشكلة في تأهل المصري أو إنبي".

وأضاف: "عامر حسين قال في تصريحات إن فريق المصري هو من سيتأهل لبطولة كأس الكونفدرالية، ولكنني تواصلت مع أحمد دياب، وقال لي إنه لم يصدر قرار، أقول لعامر حسين إنه يجب العمل بشكل مؤسسي".

وتابع: "المواجهات المباشرة بين إنبي والمصري؟ لا يوجد بند في اللائحة ينص على ذلك، هناك عشوائية في العمل، لجنة المسابقات تفقد حل الأزمة".

وأتم أيمن الشريعي تصريحاته قائلًا: "إذا كنت رئيسًا للجنة المسابقات لكنت وضعت عدة خيارات لجميع الأطراف، منهاو إجراء قرعة أو إجراء مباراة فاصلة بين الفرق".