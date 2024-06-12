أيمن يونس: الزمالك لديه عباقرة من المدربين

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض يملك عباقرة على صعيد المدربين المصريين، مُشيرًا إلى أن لاعبي ناديه يتمتعون دائمًا بالموهبة العالية.



وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الزمالك دائمًا ما يكونون أرنات ولاعيبة كورة.. وحتى مدربين الزمالك، المواهب في النادي بزيادة، كأنه جين متوارث".



وأضاف: "الزمالك كان لديه عباقرة في المدربين، والمدرب دائمًا هو السر.. أتذكر أنني كنت أسجل أهدافًا رائعة ولكن المدرب محمود أبو رجيلة، يقول لي بعدها أنه كان يجب أن أسجل الهدف بشكل أكثر متعة".



وتابع: "لم يكن معتاد في عصرنا أن يسجل لاعبو خط الوسط الأهداف، لكنني كنت أبحث عن تسجيل الأهداف في كل مباراة ألعبها".



وأكمل: "المدرب المصري مهمل ولا يتم تجهيزه بالشكل الأمثل، كما أن معظم المدربين في مصر حاليًا يعلمون بالفهلوة".



وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "اللاعبون ينتقلون للأهلي والزمالك الآن بالبوء، أحدهم يقول إنه يحب الأهلي أو يحب الزمالك، وسجل 3 أهداف هذا الموسم، فيقوم النادي بضمه".