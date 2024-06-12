من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان
سيطرت الرومانسية علي المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان وخطف الثنائي الأنظار على السجادة الحمراء لفيلم ولاد رزق 3، الذي أقيم بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور أبطاله.
وتألقت نيكول سعفان على السجادة الحمراء، لفيلم ولاد رزق حيث ارتدت فستانًا أبيض مكشوف الظهر.
يعتبر فيلم ولاد رزق شاهد علي علاقات طارق العريان في الحب والانفصال.
حيث ظهرت زوجة طارق العريان نيكول سعفان في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق ٣ وذلك بعدما انفصل عن النجمة أصالة.
بينما ظهرت أصالة طليقه طارق العريان برفقته في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق ٢ عام ٢٠١٩ عندما كانت زوجته في ذلك الوقت ودعمته.
معلومات عن طارق العريان
طارق العريان (12 سبتمبر 1963) هو مخرج فلسطيني من مدينة جنين، ولد في دولة الكويت ومقيم في مصر ويحمل الجنسية الأمريكية بعد إقامته بأمريكا مدة طويلة إلى جانب جنسيته الاصلية (الفلسطينية).
هو ابن المنتج السينمائي رياض العريان الذي أنتج أغلبية أفلام أحمد زكي.
تعلم العريان مبادئ الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية الينوي بشيكاغو، مما أثر إيجابًا على أعماله التي تلقى نجاحًا بحكم مزجه للسينما العربية مع اللمسة الغربية.
زيجات طارق العريان
تزوج طارق العريان ثلاث مرات، الأولى في أوائل التسعينات من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى «هالة العطال» وأنجبت منه ابنه «عمر» سنة 1990 وانفصلا ليتزوج ثانية من الإعلامية المصرية انجي علي فانفصل مرة ثانية، وكان متزوج من المطربة السورية أصالة نصري منذ 27 مارس 2006 ثم أعلنا انفصالهما في يناير 2020، ولديه منها توأمهما آدم وعلي بتاريخ 27 مايو 2011.
استطاع طارق العريان وضع بصمته في الساحة الفنية.
أهم أفلامه
فيلم الإمبراطور عام 1990 بطولة أحمد زكي، رغدة.
السلم والثعبان عام 2002 بطولة أحمد حلمي.
فيلم أسوار القمر عام 2015 بطولة مني زكي، آسر ياسين.
الخلية بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، أمينة خليل.
فيلم ولاد رزق 2 عام 2019 بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي.
للعريان أيضًا رصيد مهم في إخراج الفيديو كليبات للعديد من المطربين على رأسهم: أصالة، عمرو دياب، آمال ماهر، نوال الزغبي، رامي صبري وغيرهم.
يتمتع طارق العريان بأسلوب خاص في الإخراج خصوصًا في عناصر الديكور والإضاءة، ودراسته للإخراج في الولايات المتحدة طبعت عليه أسلوبًا خاصًا في أفلامه.
وهو يحاول دائمًا أن يكون حلقة الوصل بين السينما العربية والغربية، ولكن يظهر هذا بشكل مبالغ فيه أحيانًا.
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