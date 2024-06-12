ضبط 10 حالات تعدٍ لسرقة مياه الري بالفيوم

تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الترع والمجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير الجارية بزمام إدارة شرق الفيوم.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة أن أعمال التطهير تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة التعديات على الترع لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات.

خلال ذلك قامت إدارة ري شرق الفيوم برئاسة المهندسة جيهان عباس مدير عام الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن وشرطة الموارد المائية والري، لإزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي بحر العوج بنطاق هندسة ري الفيوم، بحضور المهندس أحمد فتحي مدير الهندسة، تم خلالها إزالة عدد 10 حالات سرقة مياه الري بإستخدام الخراطيم البلاستيكية.

وأكدت مدير إدارة ري شرق الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة التعديات تعدي على جانبي الترع، وهي عبارة عن مواسير وشفاطات تستخدم لسرقة مياه الري ونقلها إلى مناطق ليست لها مقررات مائية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه ويمنع وصولها إلى النهايات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

إستمرار أعمال تطهير المجاري المائية والترع بالفيوم..

وفي نفس السياق قامت الإدارة، بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش بعدد من الترع والمجارى المائية والمصارف، والتي شملت أعمال تطهير أمام شبك الأعشاب بمحطة البطس القديمة وذلك بحضور وتنفيذ المهندس محمد أشرف مدير هندسة ري طامية.

وفي سياق متصل أعلنت المهندسة جيهان حسن عباس مدير عام رى شرق الفيوم، عن إضافة وحدة رابعة بمحطة لوساتو، بالإضافة إلى تجربتها، وذلك تحت اشراف المهندس نصر كامل يعقوب مدير المعدات والمهندس محمود مراد مسئول المحطات.

وأوضحت المهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع وخاصة خلال فصل الصيف المقبل، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل تفقدت مدير إدارة ري شرق الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية.