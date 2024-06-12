وكيل تعليم الدقهلية يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بإدارة بلقاس التعليمية

شهد اليوم الناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب المتفوقين علميا بمدرسة البشاير بإدارة بلقاس التعليمية ورافقة الأستاذ أحمد والى وكيل مديرية التربيةوالتعليم بالدقهلية وجاء ذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الرحمن مدير إدارة بلقاس التعليمية والاستاذ محمد حجاج وكيل إدارة بلقاس التعليمية وكان فى استقبالهم مدير المدرسة الأستاذ شرف مدير مدرسه البشاير بإدارة بلقاس التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية خلال الاحتفالية ان الأنشطة المدرسية التى يقوم بها الطلاب جزء لاينفصل عن العملية التعليمية والتى بدورها تساهم فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قائلا ويجب علينا الاهتمام بالموهوبين ودعم مواهبهم الى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية وإبراز القدرة على العمل التعاونى وتحمل المسئوليه واختتم الحفل بتكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للطلاب المتفوقين وتقديم الشكر والتقدير للقائمين على العملية التعليمية ولمجهوداتهم خلال العام الدراسى.