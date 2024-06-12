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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب مجموعة المغرب بعد الفوز بسداسية علي الكونغو

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب المغرب، فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب الكونغو بنتيجة 6-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحل منتخب الكونغو، ضيفًا على نظيره المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وجاءت سداسية المغرب عن طريق كل من؛ عز الدين أوناحي في الدقيقة (8)، شادي رياض (16)، أيوب الكعبي (20، 39، 53)، سفيان رحيمي (62).


ترتيب مجموعة المغرب بعد الفوز على الكونغو:

1- منتخب المغرب .. 9 نقاط

2- تنزانيا .. 6 نقاط

3- النيجر .. 3 نقاط

4- زامبيا .. 3 نقاط

5- الكونغو .. 0 نقط

6- إريتريا .. 0 نقط (انسحاب من التصفيات)

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