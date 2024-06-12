مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في مصر والعواصم العربية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره المسلمون في جميع العالم بفارغ الصبر، وأشارت الحسابات بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكيًا يوم السبت الموافق 2024/6/15م، وسيكون عيد الأضحى المبارك لعام 1455هـ فلكيًا يوم الأحد الموافق 2024/6/16م.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر

القاهرة 6:18 صباحاً.

الجيزة 6:18 صباحاً.

الإسكندرية 6:20 صباحاً.

بورسعيد 6:11 صباحاً.

السويس 6:13 صباحاً.

العريش 6:05 صباحاً.

الطور 6:13 صباحاً.

سانت كاترين 6:11 صباحاً.

طابا 6:05 صباحاً.

شرم الشيخ 6:11 صباحاً.

دمنهور 6:19 صباحاً.

طنطا 6:17 صباحاً.

المنصورة 6:15 صباحاً.

الزقازيق 6:16 صباحاً.

بنها 6:17 صباحاً.

شبين الكوم 6:18 صباحاً.

كفر الشيخ 6:17 صباحاً.

الفيوم 6:21 صباحاً.

بنى سويف 6:21 صباحاً.

المنيا 6:25 صباحاً.

أسيوط 6:25 صباحاً.

سوهاج 6:24 صباحاً.

قنا 6:21 صباحاً.

أسوان 6:25 صباحاً.

أبو سمبل 6:34 صباحاً.

مرسى مطروح 6:31 صباحاً.

الغردقة 6:15 صباحاً.

الخارجة 6:33 صباحاً.

الإسماعيلية 6:12 صباحاً.

دمياط 6:12 صباحاً.

السلوم 6:39 صباحاً.

نويبع 6:07 صباحاً.

حلايب 6:14 صباحاً.

شلاتين 6:16 صباحاً.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في عواصم الدول العربية

الرياض 05:36 صباحاً.

الجزائر 6:15 صباحاً.

عمان 5:15 صباحاً.

بغداد 4:45 صباحاً.

أبو ظبي 6:22 ص.

دمشق 5:00 صباحاً.

صنعاء 4:45 صباحاً.

الدوحة 5:00 صباحاً.

تونس 6:00 صباحاً.