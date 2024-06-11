غلق منزل كوبري تقاطع محور محمد نجيب.. اعرف التحويلات المرورية

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح بمنزل كوبرى تقاطع محور محمد نجيب مع طريق العين السخنة (المخرج القادم من مناطق سوق السيارات اتجاه القاهرة).

ويستلزم الأمر الغلق الكلى للمنزل المشار إليه مع تحويل حركة المركبات الاتجاه القادم من مناطق سوق السيارات استكمال السير بمحور محمد نجيب، فالدوران والعودة من ميدان (محطة وقود ola) فمخرج كوبرى محمد نجيب اتجاه طريق السخنة اتجاه القاهرة.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال اعتباراً من الساعة 4 مساء اليوم الثلاثاء 11/6/2024 ولمدة 48 ساعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.