الدقهلية: 7 عمليات بمستشفى المطرية في القافلة الطبية الخامسة

اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء انتهاء القافلة الخامسة الخاصة بانهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطريه المركزي وتنفيذ عده عمليات خلال يوم واحد تحت اشراف الدكتور احمد البيلي وكيل المديريه للطب العلاجي وإعداد الدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وبحضور دكتورة منه عبد المنعم مشرفه خط الشمال .

وأشاروكيل وزاره الصحة بالدقهلية إلى أنه تم اجراء 6 عمليات جراحه انف واذن و عملية واحدة جراحة عظام

واوضح وكيل وزاره الصحة بالدقهلية انه تم تشكيل فريق عمل لانهاء العمليات المؤجله من خلال الاستعانة بالاطباء من المستشفيات الاخري في المحافظة.

وفي نهايه القافله توجه وكيل وزاره الصحة بالدقهلية بالشكر لفريق الطب العلاجي بالمديريه والدكتور احمد بطين مدير المستشفى والساده الاطباء وفريق تمريض العمليات و الجراحه والتعقيم المشاركة.