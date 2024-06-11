خالد زكي يعلق لـ «الوفد» على شائعات وفاته: سخيفة ومستفزة

أعرب الفنان خالد زكي عن حزنه الشديد بسبب تدوال أنباء غير صحيحة عن حالته الصحية الفترة الأخيرة وأخرها كان أمس شائعة وفاته، الأمر الذي أثار غضب الفنان القدير، مطالبًا المنصات الإعلامية بتحري الدقة حول الأخبار خاصة فيما يتعلق بحياة الإنسان.

وعلق خالد زكي، عن شائعات وفاته في تصريحات خاصة لـ «الوفد»، انه بحالة صحية جيدة، لافتًا إلى أنه يقوم بتصوير عمل فني الفترة الحالية وهو مسلسل «النقطة صفر» مع النجة رانيا يوسف، ولا صحة لما يتم تداوله من معلومات.

واستطرد زكي حديثه،: «كنا بنصور حتى الساعة 7 صباحاً، ثم تفاجأت بتلك الشائعات الحزينة ولا أحب أن أراها في يوم من الأيام، وأن الاخبار سخيفة ومستفزة» .

وأضاف، الفنان خالد زكي، أن تصوير مسلسل :النقطة صفر" على وشك الانتهاء ومن المقرر أن يتم تصوير أخر مشاهد المسلسل بعد عيد الأضحى المبارك على أن يتم إعلان موعد طرحه .

وأضاف: "لا أعرف من الذي يقوم ببث تلك الشائعات، ولكن أتمنى أن نتأكد من الأخبار قبل نشرها."

شارك خالد زكي في العديد من الأعمال الدرامية، سواء في المسلسلات أو الأفلام.

من بين الأفلام التي شارك فيها: "طباخ الريس"، "افتح عينيك"، "الشياطين العودة"، "عايشين للحب"، "المنحرفون"، "حبيبة غيري"، "اذكريني"، و"لعنة الزمن"، كما شارك في مسلسل "الضباب".

كما حصل خالد زكي على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها تكريمه من مهرجان الأردن للإعلام في دورته الرابعة عام 2021.