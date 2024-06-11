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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث بمركز "حبتور": مودي يتمتع بشعبية كبيرة في الهند والشعب يرى أنه يعيد أمجاد الهندوس

مصطفى أحمد، باحث
مصطفى أحمد، باحث أول في مركز حبتور للأبحاث

أكد مصطفى أحمد، باحث أول في مركز الحبتور للأبحاث، أن الانتخابات الهندية شهدت حضور600 مليون ناخب وهو بمثابة قارة ثانية، وانتهت الانتخابات بفوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا  مودي الحالي وحزبه حزب الشعب، وكان يتوقع مودي أن حزبه سيحصل على المقاعد بالأغلبية ولكن انقلب السحر على الساحر وحصل حزب الشعب على 240 مقعدا في الانتخابات الهندية  وحزب المؤتمر على 99 متر.

 الانتخابات الهندية "انقلب السحر على الساحر"

وأوضح "أحمد"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، أن شخص مودي لن يقبل أن يأخذ المعارضة في الهند أي موقف منه، وهناك حالة من التصويت العقابي وتحالف بين المسلمين والمعارضة ضد مودي رئيس وزراء الهند، مشيرًا إلى أن مودي استطاع خلال العقد الماضي أن يجتذب المواطنين في الهند لانتخابه.

 

وشدد على أن تحديات كبيرة أمام مودي في ولايته الثالثة لرئاة وزراء الهند، مؤكدًا أن الهند بها 2600 حزب والأحزاب النشطة تصل لـ500 حزب، مشيرًا إلى مودي يتمتع بشعبية كبيرة في الهند والشعب يرى انه يعيد امجاد الهندوس .

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