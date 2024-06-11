رسمياً.. الدحيل القطري يعلن تعاقده مع نجم لاتسيو

أعلن نادي الدحيل القطري بشكل رسمي تعاقده مع الإسباني لويس البرتو نجم فريق لاتسيو الإيطالي في تدعيم قوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وحسم فريق الدحيل القطري الصفقة بقيمة وصلت إلى 11 مليون يورو وفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات في وقت سابق.

ووصل لويس البرتو إلى الدوحة صباح اليوم بل أن يوقع بشكل رسمي على عقود إنضمامه للدحيل.

وكان لويس البرتو قد ظهر بمستوى مميز مع لاتسيو في الموسم الماضي حيث شارك في 44 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 11 هدفاً.