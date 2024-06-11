الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. الدحيل القطري يعلن تعاقده مع نجم لاتسيو

لويس البرتو ينضم
لويس البرتو ينضم للدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري بشكل رسمي تعاقده مع الإسباني لويس البرتو نجم فريق لاتسيو الإيطالي في تدعيم قوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

txt

كولر يتحفظ على صفقة مدافع الدحيل القطري

وحسم فريق الدحيل القطري الصفقة بقيمة وصلت إلى 11 مليون يورو وفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات في وقت سابق.

ووصل لويس البرتو إلى الدوحة صباح اليوم بل أن يوقع بشكل رسمي على عقود إنضمامه للدحيل.

وكان لويس البرتو قد ظهر بمستوى مميز مع لاتسيو في الموسم الماضي حيث شارك في 44 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 11 هدفاً.

الجريدة الورقية