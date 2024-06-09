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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يتحفظ على صفقة مدافع الدحيل القطري

كولر
كولر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحفظ على صفقة يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل القطري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" النادي الأهلي أنهي كافة التفاصيل مع نادي الدحيل القطري على ضم يوسف أيمن في الصيف القادم " .

وتابع:"رفض السويسري مارسيل كولر صفقة مدافع فريق الدحيل القطري خاصة أن التقرير الفني الذي قدم له شهد مفاجأة بمشاركة اللاعب في مباراتين فقط في أخر 6 شهور مع نادي الدحيل القطري".

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