نشوب حريق بمخزن في 6 أكتوبر والحماية المدنية تسيطر

اندلع حريق داخل مخزن في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مخزن فى مدينة 6 أكتوبر .

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لسائق وعاطل، متهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات سابقة بالقناطر الخيرية في القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة السر هانى خطاب.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن.

وأوضح أمر الإحالة أنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه، وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره

لإزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي .

ودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

وفي واقعة أخرى قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بدهس طالب أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر لدور شهر يوليو.

وتعرض الطالب الضحية لحادث دهس سيارة مسرعة يقودها أحد الأشخاص بمدينة نصر.

وكشف التقرير الطبي أن الضحية يوسف أحمد أصيب بكسور في الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة والعاشرة، أدت لشلل نصفي في الطرفين السفليين.

وأسندت نيابة مدينة نصر أول للمتهم في المحضر 7244 لسنة 2402 تهمة الإصابة الخطأ وأحالته إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وفي سياق منفصل قضت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بحبس تاجر 6 أشهر بتهمة شراء هواتف محمول على علم أنها مسروقة.

وأدلى عاملان متهمان بسرقة هواتف المحمول فى منطقة الشرابية، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة، وأشار المتهمين أنهما نفذا 5 وقائع سرقة هواتف محمول.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاملين مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.