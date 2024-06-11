متحدث الحكومة: انعقاد ملتقي "التنمية الجديد" في مصر يعكس ثقلها الاقتصادي

تحدث المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن أسباب اختيار انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، موضحًا أن اختيار انعقاد هذا المؤتمر في مصر جاء على بعدة أسباب ودلالات وأن مصر تلعب دور محوري على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، كما أن رئيسة البنك أشارت إلى الدور المهم لمصر كدولة من الدولة الصاعدة في الاقتصاد العالمي وأهمية مصر وموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كشريان للتجارة العالمي وهو ما يعكس ثقل اقتصادي لمصر كما ثقل سياسي.

وشدد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر تعد ميزة في صالحنا باعتبار أن مصر منضمة حديثًا لتحالف بريكس لأن مصر تلعب دور مهم في تجمع ناشئ يسعى لتطوير النظام المالي والنقدي الدولي، مشيرًا إلى أن هذا البنك تم إنشاءه حديثًا في إطار تجمع البريكس وله أهمية لأنه يلعب دور هام في معاونة الحكومات والقطاع الخاص، وله دور أساسي يساعد في توفير التمويل الميسر وتقدم الدعم الفني.

ونوه بأن الوصول للتمويل من خلال المؤسسات الدولية الحالية يكون له العديد من المعايير الذي يصعب تحقيقه، والبنك يساعد على توفير التمويل الميسر ، مشددًا على أن يمثل نوع من تفعيل وتعزيز فرص تطوير النظام المالي الدولي الحالي، متابعًا: "بريكس" يضم دول اقتصادية قوية مثل "الهند والصين وروسيا".