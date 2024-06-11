أحمد عز: الفن والصحافة وجهان لعملة واحدة

أكد النجم أحمد عز فى المؤتمر الصحفي لفيلمه الجديد “ولاد رزق 3” أن الفن والصحافة وجهان لعملة واحدة.

وأضاف:بعد فضل ربنا هناك فضل كبير للصحافة على الفن والعملية الفنية.

بينما تحدث النجم عمرو يوسف عن شخصيته في فيلم “ولاد رزق 3” فى المؤتمر الصحفي للفيلم، مؤكدًا أن شخصية ربيع، كبرت وهو كبر معها، مشيرا إلى أنه أحب الشخصية بشقاوتها وتغيراتها وقلبها الطيب.

وأضاف النجم عمرو يوسف أن شخصية ربيع بدأت من حوالي 10 سنوات وتغيرت علي مستوى المضمون والشكل مثلما تغير هو.

وتابع أن سيناريو الفيلم احترافي ومع مخرج عظيم ونجوم كبار مثل أحمد عز وباقي فريق الفيلم.

من جامبه، حرص المخرج طارق العريان على كشف سبب غياب أحمد الفيشاوي عن أحداث الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق 3”.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم أن قرار عمل الفيلم جاء خلال أسبوعين فقط، وكان مجرد فكرة وليس إسكربت مكتوب.

وأضاف: "عشان كدا جمعنا الأبطال بصعوبة، وكان وقتها أحمد الفيشاوي بيصور أكتر من فيلم وكان صعب يدخل الفيلم".

وتابع: الفيلم كانت مدته ساعتين وثلث قبل عمليات المونتاج.

وتحتفل أسرة فيلم “ولاد رزق 3” بطولة أحمد عز وعمرو يوسف بالعرض الخاص للفيلم الليلة فى القاهرة الجديدة.

وكانت شاركت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث الجمهور برومو جديد للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى بداية من 12 يونيو الجالي.

وظهر في برومو ولاد رزق الضربة القاضية، أحمد عز ورفاقه وعودتهم للشغب لكن هذه المرة في الرياض وينضم لهم آسر ياسين بشخصية الشايب.

قصة الفيلم

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال الفيلم

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

وكان أكد المستشار تركي آل الشيخ تحضير جزء رابع من فيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز.



وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: “ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر ... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم ... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم ... احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه آخر 2025”.