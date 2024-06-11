منتخب القليوبية يستعد للقاء منتخب السويس بدوري الثمانية من دوري مراكز الشباب

يستعد منتخب القليوبية لكرة القدم مواجهه منتخب السويس في الدور الثمانية من تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.

ونظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم تدريبات منتخب القليوبية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة العاشرة بإجراء مباراة ودية مع نادى فالكون بمركز شباب سنديون وانتهت المباراة بفوز فريق فالكون بثلاثة أهداف مقابل هدف لمنتخب القليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، وعامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية.

وأكد الصبروط، دعمه المستمر للمنتخب وتشجيعة، مشيدا باللاعبين وإمكاناتهم وقدراتهم العالية التي تؤهلهم لتمثيل القليوبية، وضرورة تحلى اللاعبين بالروح الرياضية والعمل على تنمية المهارات الفردية والجماعية، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح لتشريف القليوبية والوصول بالصورة المشرفة والشكل اللائق .