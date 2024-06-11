سكرتير مساعد البحيرة يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعا بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس هشام بربر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والمهندس وليد عبد المنعم، رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، و محمد صالح مدير عام الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، والمهندس هشام البنا مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وسناء العرابي مدير إدارة الرقابة والمتابعة، و المهندس محمد عبده زيد مدير إدارة متابعة تطوير رشيد، والمهندس سعد الزيبق - مدير إدارة متابعة المشروعات القومية، و مصطفى بلبع عضو ادارة الرقابة والمتابعة، والدكتورة كريمة السلاموني مدير وحدة السكان ومنسق حياة كريمة بالمحافظة.

وبدء الاجتماع باستعراض كتاب وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) المعروض علي الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بشأن طلب انهاء مشروعات الصرف الصحي بمركزى إدكو ورشيد والتي وجهت من خلاله باستمرار المتابعة وفقا للتوقيتات الواردة مع فرق عمل المتابعة.

واستعرض السكرتير العام المساعد التوصيات الصادرة بالاجتماع السابق المنعقد برئاسة الدكتورة نائب المحافظ، يوم الأحد الموافق 2024/5/21 وما جاء بالتقارير المقدمة من فريق العمل لمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة وذلك على النحو التالي:

- إدكو : جاري العمل في مسافة 500 م المتبقية لشبكة الانحدار بمشروع توسعات صرف صحي ادكو، كما تم الانتهاء من تقييم الأثر البيئي وإرسالة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتكليف إستشاري الهيئة لإعداد التصميم اللازم للبدء في عمل شبكة مواسير الصرف السيب بمشروع صرف صحي قرية المعدية، كما تم نهو الاعمال بمسافة 300 م من خطوط الانحدار والاعمال المدنية بنسبة 12% بعمل الإنشاءات الخرسانية وتنفيذ اعمال خط الطرد بمسافة 150 م بنسبة 5% المحطة رفع زرزارة.

- شبراخيت: جاري التسليم الابتدائي لمحطة محلة بشر تم نهو أعمال شبكات الانحدار بنسبة 8% وجاري نهو أعمال الإنشاءات وأعمال الكهروميكانيك وتنفيذ أعمال خطوط الطرد بصرف صحي أم حكيم، كما تم تنفيذ أعمال شبكات الانحدار وأعمال الإنشاءات والتشطيبات بنسبة 65% وأعمال خط الطرد بنسبة 60% بصرف صحي الربدان.

- المحمودية: تم تركيب مواسير الشبكة بنسبة تنفيذ 71% بمشروع صرف صحي منية السعيد ومحرز تم التسليم الابتدائي لمحطة المعالجة والروافع وخط الطرد وجاري التسليم الاعمال الشبكات بمشروع صرف صحي سرنباي.

إيتاي البارود: تم نهو 150م من 300م من اعمال الشبكات بصرف صحي قرية اشميلية، كما أنه جاري نهو الأعمال وانهاء ملاحظات شركة المياه واعمال الدهانات للمبنى بمحطة رفع السيب بايتاي البارود، الإضافة إلى نهو الاعمال بطول 100م بخط الانحدار الرئيسي و200 بطول 200 مبالخط الفرعي بصرف صحي قرية السوالم.

- كوم حمادة: تم تغويص الخنزيرة بمسافة 1 م تمهيداً لأعمال الحفر وجاري البدء في تجهيز الموقع وتم تنفيذ خطوط الانحدار بنسبة 80% بمشروع محطة رفع النقيدي، كما تم التسليم للمحطة وجاري استكمال خطوط الشبكات ومتبقي 500 م بمحطة رفع محلة احمد بقرية النجيلة تم تنفيذ خطوط الانحدار بمحطة رفع شابور بقرية شابور.

- بدر : تم إنهاء أعمال الصب الخرسانية بالبيارة بنسبة 100% وجاري تركيب أعمال الطلمبات بمحطة الرفع بقرية العزيمة، كما تم الإنتهاء من أعمال المباني بنسبة 100% وجاري أعمال المحارة بنسبة 76% بمحطة الرفع وجاري تركيب الهاند وربط لجميع الأحواض بنسبة تنفيذ 60% وجاري اعمال الدهانات والتشطيبات للمباني بنسبة تنفيذ 60% لمحطة المعالجة بقرية المعركة جاري نهو الاعمال بشبكات الانحدار والوصلات المنزلية وتم نهو الاعمال بخط الطرد بمدينة بدر.

- رشيد: تم نهو الاعمال وجاري اعمال التسليم الابتدائي لمحطة الجدية، تم نهو الاعمال بنسبة تنفيذ 96% بمشروع استكمال صرف صحي رشيد (محطة 1) كما أنه جاري مراجعة التصميمات النهائية لخط السيب أما بالنسبة لقرية المعدية فجاري اعمال التطهير وسوف يتم نهو الاعمال 2024