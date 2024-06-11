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الثلاثاء 11/يونيو/2024 - 08:24 م 6/11/2024 8:24:58 PM

منذ سنوات بدت ظاهرة غريبة تنتشر مع بداية امتحانات السنوية العامة.. الظاهرة هى ما يسمى (شاومينج للغش فى الامتحانات).

تمدد شاومينج وأظهر كرامات فى تسريب امتحانات السنوية العامة اليدوية وقتها، وتحويلها إلى غش إلكترونى يصل إلى الجميع عبر فضاء الإنترنت، ومع كل تسريب تخرج علينا وزارة التعليم تنفى، والطلاب تزداد ثقتهم فى شاومينج وهم يهتفون له يا مغششنا يا مدلعنا.

استمرت الظاهرة تختفى وتعود حتى يوم 10 يونيو الجارى ومع بداية امتحانات الثانوية العامة يعود شاومينج وهذه المرة أكثر تطورًا بإنشاء قناة عبر تطبيق تليجرام الشهير وعلى تلك القناة مئات الآلاف من الطلاب الشغوفين إلى تسريب الامتحان قبل ساعات من استلامه فى لجانهم.

طبعًا هى لعبة يحقق من ورائها ناشرو الغش أموالاً طائلة من تلك التطبيقات.. وهنا تحضرنى المقولة المعروفة - السلعة التى لا تدفع ثمنها تكون انت الثمن - وأمام كل هذا الغش والاستغلال لا تتخلى وزارة التعليم عن النفى أيضًا وهكذا تستمر الظاهرة وتتمدد.

«شاومينج» لم يكتفِ بالتعليم فقط وإنما دخل على خط التعديلات الوزارية وحركة المحافظين، فقد نشر بعض الأفراد ممن يدعون علمهم ببواطن الأمور وأصحاب توكيلات «شاومينج» اسماء الحكومة الجديدة بالكامل وبشكل محكم يجعل كل من يقرأ تلك التشكيلات يعتقد انها الأسماء الحقيقية لدرجة اقتراح البعض على الدكتور مصطفى مدبولى الاستعانة بعبقرية من وضع اسماء الحكومة الجديدة، بل تم نشر اسماء حركة المحافظين ونوابهم بالكامل وموعد حلف اليمين بعد العيد.

الغريب فى الأمر أنه لا توجد دولة فى العالم يحدث فيها ما نراه فى مصر من اهتمام مبالغ فيه بالثانوية العامة أو بالتعديلات والتشكيلات الوزارية، الفنان عادل إمام اهتم بتلك الظاهرة وجعل من شاومينج أحد عفاريت مسلسله (عفاريت عدلى علام).

أعتقد ان تلك الظاهرة لها أسبابها وأولها حجب المعلومات الحقيقية فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بتغير الحكومة أو قرارات وزرائها رغم أن الدستور ينص على حرية تداول المعلومات.

أما الثانوية العامة، فالأسباب معروفة وأولها الرعب المستمر منها لدى الطلاب وإصرار واضعى الامتحانات على التفلسف ووضع أسئلة اشبه بالألغاز ومن خارج المنهج ما يدفع بأبناء الثانوية العامة إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية، ثم إلى السيد «شاومينج».

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