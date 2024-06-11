المؤبد لسائق وعاطل لاتهامهما بقتل شخص بالقناطر الخيرية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لسائق وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المؤبد لسائق وعاطل لاتهامهم بقتل شخص بالقناطر الخيرية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17492 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1327 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما في يوم 8/2/2022، قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن، بأنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه، وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره، لإزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرز صلاح أبيض - مطواة - دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أنه على إثر خلف مالي سابق بين المتهمان والمجني عليه، استدرجاه خارج المنزل وتعديا عليه بسلاح أبيض مطواة محدثين إصابته التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا له بارتكاب الواقعة.

محاكمة 3 أشقاء لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بالقناطر الخيرية

كما اجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، محاكمة 3 أشقاء، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة، وتسببوا في عاهة مستديمة للمجني عليه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16271 لسنة 2023 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4529 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، وشقيقه "محمود س م"، وشقيقتهم "هناء س م"، لأنهم في يوم 24 / 6 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن محمد سميح إبراهيم عشري عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله مستعينين بأخرين مجهولين، وأعدوا لهذا الغرض - الأسلحة البيضاء موضوع الوصف التالي، وتوجهوا إلى حيثوا أيقنوا تواجده وما أن ظفرا به حتى قام الثاني بالإمساك به و باغته الأول بإكالته بسلاح أبيض "مطواة" عده ضربات ومساعدة الثالثة بمنع العامة من التدخل قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصي - سنجة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.