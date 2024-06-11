أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، محاكمة 3 أشقاء، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة، وتسببوا في عاهة مستديمة للمجني عليه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

2 يوليو ..محاكمة 3 أشقاء، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بالقناطر الخيرية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16271 لسنة 2023 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4529 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، وشقيقه "محمود س م"، وشقيقتهم "هناء س م"، لأنهم في يوم 24 / 6 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن محمد سميح إبراهيم عشري عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله مستعينين بأخرين مجهولين، وأعدوا لهذا الغرض - الأسلحة البيضاء موضوع الوصف التالي، وتوجهوا إلى حيثوا أيقنوا تواجده وما أن ظفرا به حتى قام الثاني بالإمساك به و باغته الأول بإكالته بسلاح أبيض "مطواة" عده ضربات ومساعدة الثالثة بمنع العامة من التدخل قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصي - سنجة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لشقيقين، عاطلين، لاستعراضهم القوة ضد أحد الأشخاص والتعدي عليه بالضرب والتسبب في عاهة مستديمة له بأصبع يده اليمنى، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19021 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4115 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "حسام ح ع"، 30 سنة، عاطل، و"إبراهيم ح ع"، 24 سنة، عاطل، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه مؤمن صلاح بدوي إبراهيم، إذ اعتزما التنكيل به إثر خلف سابق استعر بينهم، قاصدين ترويعه وغيره من المارة والمواطنين أهالي وقاطني "شارع الشيخ خالد مساكن معتوق"، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وغيره من المواطنين والمساس بحريتهم وتكدير تمنهم وسكينتهم العامة، وتعريض حياتهم للخطر وذلك حال إحرازهم أسلحة بيضاء "آت وصفها"، على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان ضربا المجني عليه مؤمن صلاح بدوي ابراهيم، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بأسلحة بيضاء آت وصفها بأنحاء جسده فأحدثا إصاباته بأصبع يده اليمني والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا أسلحة بيضاء "سكاكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.