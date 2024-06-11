لضيافة عيد الأضحى.. حضري بسكويت بالشوكولاتة اللذيذ

تحتار الأمهات في اختيار ما ستقدمه للزائرين في العيد من الحلويات، فمنهم يفضل تقديم العصائر أو الكيك والشاي، وغيرها من الإبداعات، لذلك نقدم لكم طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة بمكونات بسيطة.

بسكويت بالشوكولاتة

طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة

المقادير

نصف كوب زبدة (مقطعة مكعبات صغيرة)

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ثلثان الكوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

1 حبة بيض

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب نشا

ربع كوب كاكاو

كوب وربع دقيق

طريقة التحضير

- قومي بخفق الزبدة والزيت، والسكر، والفانيليا، والملح، في وعاء بواسطة الخفاقة حتى يصبح المزيج ناعمًا، ثم أضيفي البيضة واخفقي.

-اخلطي النشا مع الدقيق والكاكاو البودرة.

-أضيفي خليط الدقيق لخليط الزبدة والسكر والبيض مع الخفق في العجانة حتى تتكون عجينة لينة وناعمة.

-سخني الفرن على درجة حرارة 375 ثم بطني صينية الفرن بورق الزبدة.

-قومي بمد عجينة البسكويت بين ورقتي زبدة.

-قطعي العجين بالقطاعات المفضلة الشكل لديك وضعيها في الصينية المجهزة.

-أدخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقائق.

-أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق.

-قدمي البسكويت باردًا أو دافئًا مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة.