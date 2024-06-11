بلطجة وإحدث عاهة مستديمة.. المشدد من 10 لشقيقين عاطلين في شبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لشقيقين، عاطلين، لاستعراضهم القوة ضد أحد الأشخاص والتعدي عليه بالضرب والتسبب في عاهة مستديمة له بأصبع يده اليمنى، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لشقيقين لاستعراضهم القوة ضد أحد الأشخاص وأحدثا عاهة مستديمة له بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19021 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4115 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "حسام ح ع"، 30 سنة، عاطل، و"إبراهيم ح ع"، 24 سنة، عاطل، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه مؤمن صلاح بدوي إبراهيم، إذ اعتزما التنكيل به إثر خلف سابق استعر بينهم، قاصدين ترويعه وغيره من المارة والمواطنين أهالي وقاطني "شارع الشيخ خالد مساكن معتوق"، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وغيره من المواطنين والمساس بحريتهم وتكدير تمنهم وسكينتهم العامة، وتعريض حياتهم للخطر وذلك حال إحرازهم أسلحة بيضاء "آت وصفها"، على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان ضربا المجني عليه مؤمن صلاح بدوي ابراهيم، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بأسلحة بيضاء آت وصفها بأنحاء جسده فأحدثا إصاباته بأصبع يده اليمني والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا أسلحة بيضاء "سكاكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المشدد 15 سنة لعاطل لاتهامه بحيازة وتسبب خطأ في إصابة شخص بشبرا الخيمة

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعاطل، والزمته بسداد مبلغ 100 ألف وواحد جنيه للمدعي بالحق المدني، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخائر، وتسبب خطأ في إصابة شخص بعيار ناري وأحدث له عاهة مستديمة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12345 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4175 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "شادي ع ع"، 23 سنة، عاطل، مقيم بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 11 / 6 / 2023، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفة البيان على النحو المبين بالأوراق، كما تسبب خطأ في إصابة المجني عليه حسام عبد الرحمن سليمان عمر، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن أطلق عدة أعيرة نارية بالهواء من السلاح الناري محل الاتهام الأول فاستقر إحداها بجسد المجني عليه، لحياده عن هدفه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأت لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالأوراق، كما أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.