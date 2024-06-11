الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بشكل كبير.. مفاجأة

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتفعت أسعار البيض في الأسواق بشكل كبير منذ بداية تعاملات الشهر الجاري، حيث زاد سعر طبق البيض بنحو 30 جنيها تقريبا، ليسجل 155 و160جنيها اليوم مقارنة 125 جنيها بداية الشهر الجاري. 

سعر البيض اليوم

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 146 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 و 155 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء، بين 94و95 جنيهاً للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 102 و105 جنيه للكيلو. 

وسجل سعر الوراك من 107 إلى 110 جنيهات

سعر الكبد والقوانص 120 جنيها.

كيلو الهياكل بـ 65جنيهًا.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 150 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

    سعر كتكوت أبيض أهالي 22 جنيهًا.

    سعر كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا.

    سعر كتكوت ساسو سجّل  15 جنيهًا.

    سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات.

    سعر كتكوت رزي 16 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو سجل 112 جنيه ليصل إلى المواطن بنحو 120 و125 جنيهات

وسعر الدواجن البلدي حر  135 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 210 و230 جنيهاً للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 130جنيهاً للكيلو.

مواد متعلقة

رحلة رفع أسعار الوقود في مصر خلال 3 سنوات

بعد ارتفاع الوقود.. أسعار البيض والدواجن اليوم للمستهلك

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد 17 مارس بالفيوم

رمضان فى مصر «حاجة تانية» 

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان بالفيوم

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق المصرية

تعرف على أسعار الدواجن صباح اليوم السبت

أسعار الدواجن صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية
الجريدة الورقية