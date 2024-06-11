المشدد 15 سنة لعاطل أصاب شخصا بعاهة مستديمة عن طريق الخطأ بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعاطل، والزمته بسداد مبلغ 100 ألف وواحد جنيه للمدعي بالحق المدني، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخائر، وتسبب خطأ في إصابة شخص بعيار ناري وأحدث له عاهة مستديمة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 15 سنة لعاطل لاتهامه بحيازة وتسبب خطأ في إصابة شخص بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12345 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4175 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "شادي ع ع"، 23 سنة، عاطل، مقيم بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 11 / 6 / 2023، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية أنفة البيان على النحو المبين بالأوراق، كما تسبب خطأ في إصابة المجني عليه حسام عبد الرحمن سليمان عمر، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن أطلق عدة أعيرة نارية بالهواء من السلاح الناري محل الاتهام الأول فاستقر إحداها بجسد المجني عليه، لحياده عن هدفه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأت لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالأوراق، كما أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.

القصة الكاملة في واقعة وفاة محامية بسكتة قلبية بحمام سباحة ببنها

كما كشفت التحريات على واقعة وفاة المحامية إيمان شديد الجندي، إثر تعرضها لسكته قلبية عقب وجودها في حمام سباحة ببطا في بنها بمحافظة القليوبية،ان المتوفاة كانت تتمرن برايفت داخل حمام سباحة مغطى لأنه خاص بالسيدات، وعقب إنهاء التمرين قامت المدربة بإخراجها.

بعد ذلك فوجئ الموجودين أنها ذهبت للحمام بمفردها وكانت تغرق، على الفور تم انقاذها من قبل المنقذة الموجودة وعمل الإسعافات الأولية لها ونقلها للمستشفى وإفاقتها، وعقب ذلك توفيت بعد مرور ربع ساعة من خروجها من حمام السباحة.

ونوّه إلى أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية وسكته قلبية، مشيرا أيضا إلى أن تلك حمام السباحة مستأجر.

وفي وقت سابق ، شيع أهالي قرية بطا التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، جثمان المحامية إيمان شديد الجندي، والتي توفيت إثر تعرضها لهبوط حاد وسكتة قلبية، عقب تمرينها داخل حمام سباحة بقرية بطا التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

حيث خرج الجثمان من مسجد التوحيد ببطا لمقابر الأسرة وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة محامية داخل حمام سباحة بعد إصابتها بسكتة قلبية، إثر تعرضها للإغماء داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها.

على الفور، انتقل رجال الأمن لمحل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة محامية بسكتة قلبية خلال ممارستها للسباحة داخل أحد حمامات السباحة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجرى التصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة المحامية لسؤالهم.