رامي صبري يطرح ريمكس عربي لأغنية Attraction مع الأوكرانية ETOLUBOV (فيديو)

طرح اليوم الثلاثاء المطرب رامي صبري والنجمة الأوكرانية ETOLUBOV أغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملاً على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة. وهذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت بالغناء معه ، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات وتعاونت Serial Unit على الإنتاج.

كما تعاونت مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.

الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى. يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا هامًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين. من المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا.

في خطوة خاصة، تعاونت ETOLUBOV، المعروفة بصورها المستقبلية، مع شركة تكوين لتصوير جلسة تصوير حصرية مع رامي صبري في أهرامات مصر الشهيرة.

النهايات أخلاق

طرح رامي صبري ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، والذي ضم11 أغنية “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة، ليك غلاوة عندي"

وكانت آخر ألبومات رامي صبري “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

وضم الألبوم أغنيات “معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”.

وحققت أغنية يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي حيث تجاوزت الـ 100 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري.

وتحدث رامي صبري عن أغنية "بين الحيطان" من ألبومه الأخير وسر نجاحها الكبير بين الجمهور، قائلا: هي أغنية مختلفة في كل حاجة لم تُقدم من قبل، سواء المزيكا أو الكلام، وأنا بغنيها حسيت إني بعمل حاجة جديدة وتليق على كل الحالات التي يعيشها أي شخص سواء وفاة قريب منك أو حبيبتك انفصلت عنك، أنا شخصيا بكيت وأنا بسمعها لتذكري شقيقي الراحل كريم، وهي بتلمس نقطة الفراق، وحتى كنت أريد تصويرها وكأن شخص عزيز عليّ توفى ولكن المخرج قال لي الأغنية كئيبة كفاية، فصورناها فيديو كليب عن انفصال حبيبين.