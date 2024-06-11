الثلاثاء 11 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة توجه بسرعة التحقيق في واقعة إلقاء خراف نافقة بالبحر الأحمر

إلقاء خراف نافقة
إلقاء خراف نافقة بمنطقة دهار ابونحاس

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للتحقيق فى واقعة إلقاء خراف نافقة بمنطقة دهار ابونحاس والتى تقع فى اقصي شمال منطقة ساحل البحر الاحمر والتى تم إلقائها من احدى السفن العابرة، كما وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال علي صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية.، واتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه المتسببين.

كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة  التعامل الفورى مع الخراف النافقة التى رصدت عن طريق الدفن الصحى لها لمنع ايه اضرار بيئية ، مشددة على اجراء تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من عدم وجود حالات نفوق اخري .


وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للإحاطة بقيام أحد الأفراد بنشر صور الخراف نافقة طافية على سطح الماء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وعلى أحد جروبات واتس آب) الخاصة بالرحلات بمحمية رأس محمد، وعلى الفور وجهت وزيرة البيئة بدفع لانش الدورية لتمشيط المسطح المائى لمحمية رأس محمد واستمر المسح حتى أخر ضوء ولم يسفر عن العثور عن أي خراف نافقة بهذه المنطقة. كما تم التواصل مع القيادة المعنية لاستبيان ما إذا كان قد تم استقبال أي بلاغات بذات الشأن من اللنشات السياحية العاملة بشرم الشيخ ورأس محمد وقد تبين عدم وجود أي بلاغات ذات صلة.


وواصلت الإدارة العامة لمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر جهودها بالتواصل مع سياحة الغوص، وتم تمشيط المنطقة بالكامل ، حيث رصد خروف نافق في منطقة دهار ابونحاس اقصي شمال منطقة ساحل البحر الاحمر، وخروف اخر في منطقة المجري الملاحي لجزيرة شدوان .


 وأكدت فؤاد أنه جارى التخلص الامن من الخرفان المرصودة ، والبحث عن حالات نفوق اخري والوصول الي العلامات الدالة علي الشحنة من خلال غلاف الحلقة المثبت في اذن الماشية للاستدلال علي صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية.

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