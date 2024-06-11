الجنايات تعاقب شقيقين أحدثا عاهة مستديمة لمواطن بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شقيقين متهمين باستعراض القوة ضد أحد الأشخاص والتعدي عليه بالضرب والتسبب في عاهة مستديمة له بأصبع يده اليمنى بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الدائرة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية التي حمل رقم 19021 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4115 لسنة 2023 كلي جنوب بنها،إلى محكمة جنايت شبر الخيمة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين "حسام ح ع"، 30 سنة، عاطل، و"إبراهيم ح ع"، 24 سنة، عاطل، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه مؤمن صلاح بدوي إبراهيم.

ونصت تحقيقات النيابة أن المتهمين اعتزما التنكيل به إثر خلف سابق استعر بينهم، قاصدين ترويعه وغيره من المارة والمواطنين أهالي وقاطني "شارع الشيخ خالد مساكن معتوق"، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وغيره من المواطنين والمساس بحريتهم وتكدير تمنهم وسكينتهم العامة، وتعريض حياتهم للخطر وذلك حال إحرازهم أسلحة بيضاء "آت وصفها"، على النحو المبين بالأوراق.



وتابع أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان ضربا المجني عليه مؤمن صلاح بدوي ابراهيم، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بأسلحة بيضاء آت وصفها بأنحاء جسده فأحدثا إصاباته بأصبع يده اليمني والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا أسلحة بيضاء "سكاكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية

وفي سياق متصل عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لسائق وعاطل، متهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات سابقة بالقناطر الخيرية في القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة السر هانى خطاب.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن.

وأوضح أمر الإحالة أنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه، وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره

لإزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي .

ودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

وفي واقعة أخرى قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بدهس طالب أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر لدور شهر يوليو.

وتعرض الطالب الضحية لحادث دهس سيارة مسرعة يقودها أحد الأشخاص بمدينة نصر.

وكشف التقرير الطبي أن الضحية يوسف أحمد أصيب بكسور في الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة والعاشرة، أدت لشلل نصفي في الطرفين السفليين.

وأسندت نيابة مدينة نصر أول للمتهم في المحضر 7244 لسنة 2402 تهمة الإصابة الخطأ وأحالته إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وفي سياق منفصل قضت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بحبس تاجر 6 أشهر بتهمة شراء هواتف محمول على علم أنها مسروقة.

وأدلى عاملان متهمان بسرقة هواتف المحمول فى منطقة الشرابية، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة، وأشار المتهمين أنهما نفذا 5 وقائع سرقة هواتف محمول.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاملين مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.