الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: كلمة "السيسي" قوية في لغتها ومفرداتها ومعانيها

الدكتور جواد العناني
الدكتور جواد العناني

علق الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، على دلالات وأهمية انعقاد المؤتمر الدولي الطارئ لحل الأزمة الإنسانية في غزة، موضحًا أن هذا المؤتمر هو من أجل البحث عن ضغط على الحكومة الإسرائيلية المارقة لكي تلتزم بالقانون الدولي والإنساني، مشددًا على أن الأمر البارز للجميع أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء قويًا بلغته وبمفرداته ومعانيه، وحدد النقاط الخامس ويؤكد أن هذه الإجراءات لا بد أن تتبع.

 

وأشار “العناني”، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، إلى أن العالم الآن يدرك أن إسرائيل دولة مارقة ومطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية بذل المزيد من الجهود بالتزامن مع جولة وزير الخارجية الأمريكية ولا يدري ما يحمله وزير الخارجية الأمريكي في هذه الجولة، مؤكدًا أن إسرائيل استغلت وجود بلينكن في المنطقة وصعدت من عدوانها وعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

 

وشدد على أنه لا بد من فرض ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كل من يساند إسرائيل في هذه الفترة؛ لأنه أصبح متواطئا معها ضد قرارات الأمم المتحدة والحقوق المنصوص عليها في ميثاق الإنسانية، موضحًا أن حركة حماس لم تعط موقفا رسميا بشأن مقترح بايدن، إسرائيل حتى الآن تماطل والشخص الوحيد الذي من مصلحته أن يماطل يستمر الحرب هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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