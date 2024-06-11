هيكتور كوبر يستقيل من تدريب سوريا بعد خماسية اليابان

تقدم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا ، باستقالته من المهمة الفنية ، عقب تعرضه للخسارة اليوم أمام اليابان بخماسية دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.





بهذه النتيجة، يتصدر منتخب اليابان مجموعته برصيد 18 نقطة مُحققًا العلامة الكاملة، فيما يأتي منتخب سوريا في الوصافة بـ 7 نقاط.

وقال المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة : "الجميع في منتنخب سوريا متعاونين للغاية في كل ما تقدمنا بطالبه كجهاز فني، لكنني استطيع أن أقول الآن أن هذه المباراة هي نهاية المرحلة بالنسبة لي".

وأخفق المنتخب السوري في حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا وتصفيات مونديال 2026.