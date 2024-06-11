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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هيكتور كوبر يستقيل من تدريب سوريا بعد خماسية اليابان

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا ، باستقالته من المهمة الفنية ، عقب تعرضه للخسارة اليوم أمام اليابان بخماسية دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
 

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موعد مباراة الأهلى أمام فاركو بالدوري المصري


بهذه النتيجة، يتصدر منتخب اليابان مجموعته برصيد 18 نقطة مُحققًا العلامة الكاملة، فيما يأتي منتخب سوريا في الوصافة بـ 7 نقاط.
وقال المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة : "الجميع في منتنخب سوريا متعاونين للغاية في كل ما تقدمنا بطالبه كجهاز فني، لكنني استطيع أن أقول الآن أن هذه المباراة هي نهاية المرحلة بالنسبة لي".
وأخفق المنتخب السوري في حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا وتصفيات مونديال 2026.

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