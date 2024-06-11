إنطلاق فاعليات مبادرة "طور وغير" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بقنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء فعاليات تدريب اليوم الأول لمبادرة ( طور وغير ) لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بالمركز الأستكشافى للعلوم بحضور اشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي والدكتور محمد عيد مدير المركز الأستكشافى للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة أميمة البدرى نائب مدير المركز .

وأوضح وكيل الوزارة أن مبادرة ( طور وغير) تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لمحو الأمية الرقمية، ودعم وتنمية الوعي التكنولوجي بين طلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية بشقيها العام والفنى وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية.

وجه وكيل الوزارة، أعضاء مركز التطوير من خلال المبادرة بتنظيم حزمة برامج تدريبية إلكترونية للطلاب خلال الإجازة الصيفية عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات التكنولوجية والمهنية في سبيل اعداد وتنشئة جيل مواكب للتطورات التكنولوجية الهائلة والتى يشهدها العالم في كافة المجالات.

وأشار السيد إلى أن المديرية قد أعدت برامج تدريبية للطلاب بجميع مراحل التعليم فى جميع الأنشطة التربوية الفنية والموسيقية والرياضية وغيرها من خلال مركز تنمية القدرات الذى بدأ من الاول من يونيو ويستمر حتى بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف مدير مركز التطوير التكنولوجي أن تدريب مبادرة ( طور وغير ) يرتكز حول خمسة محاور أساسية وهي المجال التكنولوجي والبرمجة والمجال المهاري والأبداع والابتكار والبحث العلمي والأمور الحياتية ، ويتبنى مركز التطوير التكنولوجي مثل هذه البرامج التدريبية التي تخدم الطلاب في جميع المراحل التعليمية منها مبادرة براعم مصر الرقمية للمرحلة الابتدائية، وأشبال مصر الرقمية للمرحلة الاعدادية، ومبادرة شباب المبتكرين لطلاب المرحلة الثانوية.

الجدير بالذكر أن فعاليات تدريب ( طور وغير) بدأت اليوم الثلاثاء 11يونيو وتستمر حتى الخميس 13يونيو 2024.

وأعلن توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بقنا أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة 2024 وتنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة .

و تأهل عشرون طالب مثقف وقارئ من مختلف المراحل الدراسية لتمثيل المديرية في المنافسات النهائية للمشروع بالوزارة .

أثنى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تنفيذ المسابقة وفق متابعة صابر عبدالحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ ناجح عبدالحميد حسن موجه عام المكتبات بالمديرية بالتعاون مع الدكتور محمد مصطفى محمد موجه عام اللغة العربية بالمديرية ، وهنأ سفراء المعرفة من ممثلي المديرية بالمسابقة وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحصيل المعرفة و اجتياز التصفيات النهائية بالوزارة .