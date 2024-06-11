محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الرابع لمبادرة ايادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية

أفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، معرض الدقهلية الرابع لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام داخل مقر الديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور هانم التهامي مديرة إدارة التعاون الدولي ومنسق مبادرة ايادي مصر بالدقهلية، وراندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي.

معرض الدقهلية الرابع لمبادرة أيادي مصر

وعقب الإفتتاح تفقد محافظ الدقهلية، المعرض حيث استعرض المشاركين المنتجات والمعروضات، مشيدًا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها مؤكداً علي دعمه الكامل لمنصة أيادي مصر وللعارضين.

وأكد مختار، علي أن الرئيس السيسي يولي المنتجات اليدوية والتراثية والعاملين بها اهتماما بالغا من خلال تقديم الدعم الكامل لهم ، ومنذ اول يوم عمل له عمل علي توفير كافة متطالبتهم ووجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم لتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج .

وقال المحافظ، إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .

كما أكد" مختار، تقديمه الدعم الكامل لأصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم علي زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ، من خلال إقامة معارض لعرض منتجاتهم وتوفير كافة السبل والدعم لمشاركتهم في المعارض الكبري علي مستوي الجمهورية ومعرض تراثنا وغيره من المعارض ، بالإضافة إلي عرض منتجاتهم يوميا علي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية " أيادي مصر" .

وثمن المحافظ، دور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتقديمه الدعم الكامل لمنصة أيادي مصر من أجل تسويق المنتجات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات والحفاظ عليها من الانقراض وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب والمرأة المعيله.

والجدير بالذكر أن محافظة الدقهلية، قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( [email protected] ).

لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصه لتسويقها وبيعها .

والجدير بالذكر أيضا أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و ( شركة اي أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية ) ، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها ، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة ، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين ، وانواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ...... ) .