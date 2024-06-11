إطلالة ياسمين صبري تتخطى المليون جنيه.. تفاصيل

اعتادت ياسمين صبري على مواكبة الموضة العالمية لترتدي من أشهر الماركات أزياءها وتخطف القلوب لها.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، مزجت بين الجاذبية والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستانا قصيرا، منفوشا لتستعرض سحر قوامها على خطى عار ضات الأزياء.

وتميز تصميم فستان ياسمين صبري بأنه من تصميم دار Zimmerman، ويصل سعره إلى 1688 يورو، أي ما يعادل 86 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه.

وأمسكت ياسمين صبري بحقيبة سوداء من جلد التمساح من تصميم دار Tom Ford، يصل سعرها إلى 2400 جنيه سترليني، أي ما يعادل 146 ألف جنيه مصري، شاهدها من موقع بيعها.

واختارت حذاء بكعب عالي من العلامة التجارية Gianvito Rossi يصل سعره إلى 745 دولار، أي ما يعادل 35 ألف جنيه.

وأكملت ياسمين صبري أناقتها بساعة فاخرة من دار Franck Muller، بطراز Crazy Hours، وفيه تتناثر أرقام الساعة داخل المينا البيضاء، ويصل سعرها إلى 31 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و474 ألف جنيه.

وفضلت ياسمين صبري ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

يذكر أن ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "رحيل" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

مسلسل "رحيل" بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة.

وعرض لياسمين صبري مؤخرا فيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ياسمين صبري

ياسمين صبري (21 يناير 1988 - ) هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل الأسطورة وفيلم ليلة هنا وسرور، اُختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم سنة 2017.

السيرة الذاتية

نشأتها

نشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، انفصل والداها فيما بعد. إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. تلقت ياسمين تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة والعلاقات العامة بجامعة الإسكندرية.

تلقَّت ياسمين تدريبات السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت بطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

مسيرتها المهنية

بدأت بالعمل مراسلةً في قناة الحياة، وبعد فترة تركت العمل، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر «ميس إيجيبت»، لكن المسابقة ألغيت لعدم وجود ممولين لها.

عملت ياسمين صبري موديلًا في الإعلانات لفترة محدودة بعدما اتصلت بها إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، اُختِيرت للعمل في برنامج «خطوات الشيطان» مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، وسافرت إلى القاهرة من أجل تقسيم الأدوار بالبرنامج، وتمكنت من الحصول على دور فتاة محجبة اسمها «رشا»، وعُرِض العمل في رمضان 2013.

قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها. أصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان. وقدمت بعدها مسلسل «طريقي» مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل «الأسطورة» مع محمد رمضان، ومسلسل«الحصان الأسود» مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها.

تقول ياسمين صبري في حوارها مع هاربرز بازار العربية “لا يمكنني وصف تجربتي المهنية بأنها ناجحة جداً. فقد بدأت أصدق ما يُشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية تذكر. واقتنعت بالأمر لا شعورياً. وهذا ما دفعني للمشاركة في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل، فقد اقنعت نفسي أن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال. لم أبذل أي جهد يذكر”.

حياتها الشخصية

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012، صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد ويعمل طبيبًا في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج. وفي أبريل 2020 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في احتفال خاص بحضور أُسري في كتب الكتاب، غاب عنه نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لجائحة كورونا. انفصلا في مايو 2022، بعد عامين من الزواج.