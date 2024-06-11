محافظ سوهاج يتابع تطورات الإنتهاء من مبنى الجراحات التخصصية بالمستشفي الجامعي

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، متابعته لآخر تطورات الإنتهاء من مبني مستشفي الجراحات التخصصية “جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب، داخل المستشفى الجامعي القديم”، وذلك استعداداً لتشغيله خلال الشهور القليلة القادمة.

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

وصاحبه الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي وعدد من مسئولي المشروع.

وتفقد الدكتور حسان النعماني خلال متابعته المنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات التخصصية التي سيتم بها تنفيذ حدائق خضراء لدعم البيئة الاستشفائية داخل المستشفى، حيث تم هدم عدد من المباني القديمة المتهالكة في فناء المستشفى الآيلة للسقوط لتوفير تلك المساحه الخضراء وتوسعة الفناء امام المبني.

وقال النعماني انه سوف يتم تصميم تلك المساحه الخضراء علي مساحة ٣٠٠٠ م٢ مؤكداً علي اهميتها لما لها من تاثيرات ايجابية علي المرضي في تعزيز التعافي والشفاء، وتأثيرات ايجابية ايضاً علي الاطباء والعاملين والمترددين علي المستشفى الجامعي .

وأوضح الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان مستشفى الجراحات التخصصية بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن ٤٧٥ مليون جنيه، حيث تم إنشائها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان المبني تم تصميمه علي مساحة ١٤٠٠ متر مربع، ويضم ٧ أدوار متكررة و بطاقة استيعابية ١٥٣ سريرًا، ٤ غرف عناية ما بعد الجراحة، ٥٧ غرفة عناية مركزة ، ١٦ غرفة عناية متوسطة، و ٤ غرف عزل داخل العناية، ٨ غرف عزل خارج العناية، ٦٤ غرفة إقامة مرضي وكذلك أقسام الطواريء، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية