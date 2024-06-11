تأجيل محاكمة المتهم بدهس طالب مدينة نصر.. أصيب بشلل نصفي

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بدهس طالب أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر لدور شهر يوليو.

وتعرض الطالب الضحية لحادث دهس سيارة مسرعة يقودها أحد الأشخاص بمدينة نصر.

وكشف التقرير الطبي أن الضحية يوسف أحمد أصيب بكسور في الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة والعاشرة، أدت لشلل نصفي في الطرفين السفليين.

وأسندت نيابة مدينة نصر أول للمتهم في المحضر 7244 لسنة 2402 تهمة الإصابة الخطأ وأحالته إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وفي واقعة أخرى قضت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بحبس تاجر 6 أشهر بتهمة شراء هواتف محمول على علم أنها مسروقة.

وأدلى عاملان متهمان بسرقة هواتف المحمول فى منطقة الشرابية، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة، وأشار المتهمين أنهما نفذا 5 وقائع سرقة هواتف محمول.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاملين مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وفى سياق آخر فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – البحيرة - الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط كميات من المخدرات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,115 مليون جنيه) تقريباً