مطران الكاثوليك يزور ديوان قنا للتهنئة بحلول عيد الأضحي

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه بديوان عام محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، وفد الكنيسة الكاثوليكية، لتقديم التهاني بحلول عيد الأضحي المبارك.

الكنيسة الكاثوليكية

ضم الوفد كل من نيافة الأنبا عمانوئيل عياد ، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الاحمر وقنا ، والاب مرقس سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة بقنا.

والاب ملاك ناجي راعي كنيسة مارجرجس بحجازة ، والسير كاترينا ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا، والاخت تيرزينا حنا بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الأنبا عمانوئيل، إن عيد الأضحي المبارك هو عيد لكل المصريين، الذين يتطلعون معًا إلى مستقبل أفضل لمصر يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

وأعرب عن سعادته بمشاركة المسلمين أعيادهم، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أن تماسك الشعب المصرى، ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف.

وأكد أن مصر قادرة بقيادتها الحكيمة، ووحدة شعبها على تخطى كل التحديات، لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة فى المناسبات المختلفة.

وقال المحافظ، إن ذلك يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

100 ساحة لصلاة العيد:

أعلن المحافظ، فى وقت سابق،عن جاهزية المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال إتخاذ 6 تدابير فى عدد من القطاعات استعدادًا لحلول عيد الأضحي.

ولفت المحافظ، إلي أنه تم تخصيص ٣٢٠٨ مسجد لإقامة صلاة العيد بها ، بالإضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الاوقاف ، ويبلغ عددها حوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة ، مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

وتابع المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى.

وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها ، والتنسيق الكامل مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.