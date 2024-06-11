طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة| طعم لا يُقاوم في العيد

في كل عيد، تجتمع العائلة حول المائدة لتتبادل الفرح والسرور، ومن بين أشهى الأطباق التي تُعدّ في هذه المناسبة المميزة هي "رقاق باللحمة المفرومة"، فهي واحدة من الأطباق الشهية والمحببة لدى الكثيرين، حيث يجتمع طعم اللحمة المفرومة المتبلة برقة العجينة المقرمشة لتشكل مزيجًا لذيذًا لا يُقاوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير رقاق اللحمة المفرومة بطريقة سهلة ولذيذة، لتضيف إلى مائدتك لمسة من الفخامة والطعم الرائع، وتتميز هذه الوصفة ببساطتها وسرعة تحضيرها، مما يجعلها مثالية لتقديمها في أيام العيد والمناسبات الخاصة.

رقاق باللحمة المفرومة

طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة

المكونات:

- 500 غرام لحمة مفرومة

- بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

- 2 فصوص ثوم، مفرومة

- ملعقة كبيرة زيت طهي

- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

- ملعقة صغيرة كمون

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملح حسب الذوق

- عجينة الرقاق جاهزة

طريقة التحضير:

1. في مقلاة على نار متوسطة، قم بتسخين الزيت ثم أضف البصل والثوم، وقلبي حتى يصبحان ذهبيين اللون.

2. أضف اللحمة المفرومة وقلبي حتى تحمر وتنضج تمامًا.

3. ضع البهارات والتوابل (الملح، الفلفل الأسود، الكمون، والبهارات المشكلة) وقلبي المكونات جيداً لمدة دقيقة.

4. قم بتصفية اللحمة المفرومة من الدهون الزائدة.

5. افردي عجينة الرقاق على سطح مستوٍ وقطعيها إلى مستطيلات صغيرة.

6. ضعي كمية مناسبة من الحشوة في منتصف كل مستطيل من العجين.

7. قم بطي العجينة لتغلق على الحشوة واضغطي على الأطراف لتثبيتها.

8. سخني الزيت في مقلاة عميقة وقم بقلي الرقاق حتى تصبح ذهبية اللون.

9. قدمي الرقاق ساخنة، وبالهنا والشفاء!

ويمكنك تقديم الرقاق مع الصلصات الخاصة أو الزبادي، ويمكن إضافة البهارات والتوابل حسب الذوق الشخصي.