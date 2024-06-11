الكلب يفادي صاحبه ويعرض نفسه للموت

عرض الكلب المخلص حياته لخطر الموت ليفادي حياة صاحبه الذي تعرض حادث سير مروع، بعد أن ركض لمسافة طويلة طلبا للمساعدة في ولاية أوريغون الأمريكية.

وعكست صور الحادث التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة الرجل مقلوبة على أحد جانبيها في منطقة صخرية فوق جدول ماء، ما استدعى استخدام نظام الحبال لرفع الضحية.

وكتب مكتب عمدة مقاطعة "بيكر" في منشور عبر الفيس بوك، إن الشرطة علمت بالحادث صباح يوم الاثنين الماضي، وتلقى المسؤولون بلاغًا عن مركبة انقلبت من فوق جسر على طريق خدمة الغابات الأمريكية رقم 39".

وأضاف المنشور "أوضح الطرف المبلغ أن شقيقه، براندون غاريت، لم يصل إلى منطقة تخييم العائلة في الوقت المناسب، وأن أفراد الأسرة عثروا على سيارته بعد ساعات، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب تضاريس المنطقة الصعبة".

وأضاف المسؤولون: "ركض أحد كلاب الرجل مسافة 4 أميال (أكثر من 6 كيلومترات) تقريبًا من مكان وقوع الحادث إلى مكان تخييم العائلة، ما جعلهم ينتبهون إلى وجود خطأ ما".

وذكر المنشور أن "فرق الإنقاذ واجهت مهمة صعبة لإنقاذ المصاب، وبمجرد الوصول إليه تم أخذه للمستشفى لتلقي العلاج، فيما عثر على كلابه الثلاثة الأخرى بصحة جيدة.

وبينت التحقيقات، أن غاريت كان يسافر مع كلابه الأربعة عندما "فشل في السيطرة على شاحنته عند أحد المنحنيات ما تسبب في انقلابها ووقوعها من أعلى الجسر".