الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الإفريقي يعرب عن حزنه لوفاة نائب رئيس مالاوي

رئيس الاتحاد الإفريقي
رئيس الاتحاد الإفريقي

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، عن حزنه العميق عندما علم أن مهمة البحث والإنقاذ عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل ساولوس كلاوس تشيليما، نائب رئيس جمهورية مالاوي وتسعة ركاب آخرين، لم تعثر على ناجين.

قدم الرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن خالص تعازيه للأسر المكلومة، ولحكومة مالاوي وشعبها على هذه الخسارة الوطنية الفادحة.

ويكرر الرئيس تضامن الاتحاد الأفريقي القوي مع الرئيس لازاروس مكارثي تشاكويرا، وحكومة وشعب ملاوي خلال هذا الوقت العصيب، مع الصلاة من أجل الراحة السلمية لأرواح الراحلين.

وفاة نائب رئيس مالاوي 

أعلنت الحكومة أن نائب رئيس مالاوي، الدكتور ساولوس تشيليما، مع 9 ركاب آخرين، من بينهم زوجته، لقوا حتفهم بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة في سلسلة جبال تشيكانجاوا.

وأفاد مكتب الرئيس الملاوي أن الطائرة غادرت ليلونغوي بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل لكنها لم تهبط بنجاح كما هو مخطط لها في مطار مزوزو الدولي.

ألغى لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس دولة مالاوي، رحلته إلي جزر البهاما، عقب اختفاء طائرة نائب رئيس الدولة ساولوس تشيليما، وتسعة آخرون.

اختفاء طائرة نائب رئيس الدولة ساولوس تشيليما

وكانت رئاسة مالاوي، أعلنت عن فقدان الاتصال مع طائرة نقل نائب الرئيس، و9 مسؤولين آخرين في البلاد،  لافتة إلى أن الرئيس كلف بمهام البحث والإنقاذ للطائرة.

وقالت الرئاسة في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن  "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن طائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس، و9 آخرون، فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي في الموعد المحدد".

وأضافت أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار بالفشل".

وأشارت إلى أن "الرئيس كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".

مواد متعلقة

بعد هبوط طائرتة.. نائب رئيس مالاوي كان الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أنباء عن وفاة نائب رئيس دولة مالاوي و9 مسؤولون آخرون

بعد اختفاء طائرة نائبه و9 آخرون ..رئيس مالاوي يلغي رحلته إلي جزر البهاما

استجابة الأمم المتحدة الإنسانية خلال حرب تيغراي "ترقى إلى فشل النظام"

جنوب إفريقيا.. محادثات مع الأحزاب الحريصة على المساهمة في تشكيل حكومة جديدة

مناقشة ماجستير عن التكتلات الإقتصادية في أفريقيا بجامعة أسوان

ننشر أرقام الأحزاب الخامسة من فرز الأصوات الانتخابية بجنوب أفريقيا

وزير الخارجية الصومالي يُدين تصرفات إثيوبيا وتدخلاتها السافرة
الجريدة الورقية