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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب البرتغال: رونالدو يملك خبرة مذهلة هو لاعب لا يصدق

رونالدو ومدربه مارتينيز
رونالدو ومدربه مارتينيز

أشاد روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال بما يقدمه النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب مؤكدا أن هداف مذهل بطريقة مميزة.

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وأكد مارتينيز، أن كريستيانو رونالدو سيشارك مع منتخب البرتغال أمام إيرلندا التي ستجمع بينهما الليلة في العاشرة إلا ربعا بتوقيت القاهرة.

أضاف مدرب البرتغال في تصريحات صحفية: رونالدو قدم مستويات منتظمة جدًا مع ناديه ، إنهُ هداف مذهل لا يصدق ، هو سيشارك بالطبع في مباراة إيرلندا.

وواصل: من المهم بالنسبة لنا أن نهاجم وندافع بـ11 لاعب، يتمتع كريستيانو بخبرة غير عادية، لا يوجد شخص آخر يتمتع بهذه الخبرة، إنه لاعب يعرف جيدًا كيفية استخدام المساحات في منطقة الجزاء وهو لاعب مميز في إنهاء الهجمات.

رونالدو ومارتينيز

وأشار إلى أن رونالدو مواقفه الدفاعية مثالية في المباريات التي لعبناها، لكن بالنسبة لي، لا يوجد شك في أن كل مباراة مختلفة عن غيرها، مضيفة أن الدون دائما في حالة تركيز و يقظة.

51 مباراة


وأضاف مدرب المنتخب البرتغالي : كريستيانو لعب 51 مباراة في هذا الموسم، لم تكت لديه أي مشاكل، لكنني أعتقد أن الامور على مستوى الاندية ليست هي نفس تلك الموجودة في المنتخبات الوطنية. 

وتابع مارتينيز : لقد أظهر أنه قادر على اللعب كل أربعة أيام، ولا أعتقد أن هناك أي مشاكل، لكننا سنقيم ذلك في اليورو.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة التشيك في أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقع في المجموعة السادسة، والتي تضم أيضًا تركيا و جورجيا .

يلتقي منتخب البرتغال مع تركيا يوم السبت الذي يليه الموافق 22 يونيو في ثاني الجولات، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات أمام جورجيا الأربعاء الموافق 26 يونيو .
 

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