رونالدو ينتظر تحقيق رقم مميز في يورو 2024

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق رقم مميز في بطولة الأمم الأوروبية، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبا.

واحتفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بالأسطورة رونالدو بوصوله للمباراة رقم 25 مع منتخب البرتغال في أمم أوروبا كأكثر لاعب يشارك في تاريخ اليورو.

وسجل كريستيانو اسمه ضمن خامس أكبر اللاعبين سنًا تسجيلاً في أمم أوروبا وذلك في النسخة السابقة عندما كان في عامه 36 و194 يومًا.

يبحث صاروخ ماديرا عن تسجيل هدف يجعله أكبر لاعب سنًا يُسجل في أمم أوروبا ويُسجل اسمه في التاريخ.

يحتل النمساوي إيفيك فاستيك الرقم القياسي حاليًا بالتسجيل ضد بولندا في يورو 2008 وكان في عمر 38 عام و257 يومًا.

يحتاج الدون إلى هدف واحد حتى يتخطى فاستيك خاصة أنه في عمر 39 وسيكون الأكبر سنًا الذي يُسجل في تاريخ المسابقة.

وأوقعت قرعة أمم أوروبا 2024 المنتخب البرتغالي في مجموعة تبدو في المتناول، تضم تركيا والتشيك وجورجيا.

ويسعي منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في جلب لقب دولي جديد له قبل الاعتزال، حيث يخوض الدون اليورو الأخير في مسيرته الكروية قبل الاعتزال.