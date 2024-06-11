الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2023

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار خــــلال عـــــام 2023 مقــابل 990 مليـون دولار خـــلال عـــام 2022.

وأوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن بلغت 658 مليـون دولار خـــلال عــام 2023 مقابل 732 مليون دولار خـــــلال عام 2022.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.

وأشار إلى أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023، تمثلت في وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

فيما تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2023في أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار، منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار، مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 106.4 مليـــون نسمـــة يونيه 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.4 مليون نسمة عن نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .