هيئة الرعاية بالأقصر تكرم 111 فرد من قيادات الصف الثاني بمنشآتها الصحية

شهدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حفل تكريم لعدد 111 فرد من مديري الجودة وقيادات الصف الثاني بالادارات والأقسام المختلفة للمنشآت الصحية المعتمدة والبالغ عددهم 60 منشأة حتي الآن؛ وذلك نظرا لدورهم البارز، والذي ساهم بشكل كبير في تأهيل تلك المنشآت للاعتماد القومي والمعترف به دوليا بنسبة 99% من إجمالي منشآت المحافظة حتي الآن .

وتم التكريم بقيادة الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم جنوب الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية بالأقصر



وشارك حضور الاحتفال الدكتور أحمد عمر مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، بتنسيق و رعاية دكتورة "سارة سيد" مدير إدارة الجودة بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، وذلك في ضوء الاقتراب من تحقيق نسبة 100% من الاعتماد القومي للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بالأقصر والمعترف بها دوليا من الاسكوا العالمية.

استهدف التكريم القيادات والصفوف الثانية والجندي المجهول بكل الأقسام والإدارات القائمين على ملف الاعتماد نظرا لما بذلوه من جهود حقيقية علي الارض لتعميق بعد و أساس فكر الجودة في قلب كل واحد من العاملين و مقدمي الخدمات الصحية مع التأكد أيضاً من تحقيق كافة الاشتراطات الخاصة بالاعتماد طبقا لأعلي معايير الجودة العالمية .

وقد شملت الإدارات والأقسام المكرمة كل من إدارات الجودة، إدارا السلامة والصحة المهنية، إدارة الرعاية الثانوية والرعاية الأولية، الإدارة الهندسية، إدارة رضا المنتفعين، إدارة الموارد البشرية، وإدارة الفنادقية، إدارة الأمن وإدارة الشؤون الإدارية، إدارة الصيدلة وإدارة الإمداد، الإدارة المالية والأقسام المختلفة.

وعلي صعيد متصل فقد حصدت نتائج هذه الاعتمادات النسب المئوية التالية

▪️نسبة 40% من المنشآت المعتمدة حصلت علي اكثر من 95 في المائة من تقييم المراجعين

▪️نسبة 45% من المنشآت المعتمدة حصلت على اكثر من 90 في المائة من تقييم المراجعين

▪️نسبة 15% من المنشآت المعتمدة حصلت علي نسب قاربت علي التسعون بالمائة من تقييم المراجعين.

علما بان إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر والمنتهي تطويرهم حتي الآن هم 54 وحدة ومركز و 4 مستشفيات و مركزي الرمد والكلي بالإضافة إلى عدد 2 مستشفي بالتطوير النهائي لهم وهما مستشفي الكرنك الدولي ومجمع الاقصر الدولي

حيث تم اعتماد كامل ال 54 وحدة ومركز وال 4 مستشفيات ازيس و حورس والأطفال وطيبة ومركزي الرمد والكلي حتي الآن

مع التجهيز لاعتماد الكرنك و المجمع فور انتهاء أعمال التطوير أو الاشتراطات اللازمة .