الدقهلية تناقش الموقف التنفيذي والمالي لجهاز شباب الخريجين

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمجلس ادارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، و فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية ، وأعضاء الجهاز وفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسام طلبة وكيل وزارة العمل بالدقهليه، والدكتورة صفاء أبوالفتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، والمحاسب محمد علي وكيل إدارة الحسابات بالمحافظة .

وأكد مختار، أن رئيس الجمهورية هو الداعم الأول للشباب ووجه بتوفير كافة أوجه الدعم المادي لهم من أجل التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة ودعم المنتجات والصناعات اليدوية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المصرية، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب .

وأوضح أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ عام 2019 وحتي تاريخه أكثر من 2000 مشروع لأكثر من 2000 شاب بقيمة إجمالية 47 مليون جنيه تقريبا، موجهًا بإقامة معرض دائم لتسويق منتجات الشباب والحرف اليدوية والتراثية لزيادة معدل الدخل وتوفير فرص عمل لان المعرض الدائم سيساعد علي زيادة معدل البيع والإنتاج.

ووجه مختار، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات الممولة للمشروعات من جهاز مشروعات صغيره وجهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة .