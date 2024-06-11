لقاء مفتوح لطلاب الثانوية العامة في جامعة النيل الأهلية

تنظم جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، غدا الأربعاء 12 يونيو الجاري على مسرح الجامعة بالشيخ زايد الساعة الرابعة عصرا، لقاء موسع بعنوان " ارسم مستقبلك.. بوصلة المستقبل دليلك لاستكشاف الفرص الأكاديمية والوظيفية".

تستقبل جامعة النيل خلال اللقاء طلاب المدارس الثانوية بمختلف أنظمتها التعليمية لإلهامهم بالطرق الأساسية لرسم مستقبلهم وتعريفهم بآلية اكتشاف ذاتهم الأمر الذي يساعدهم في اختيار الكلية المناسبة لتفكيرهم و إمكانياتهم ومهاراتهم الحياتية والمهنية والدراسية والذهنية بما يتماشى مع أحلامهم ومشاعرهم.

كما تستقبل جامعة النيل خلال اللقاء أسر الطلاب إيضاً لإرشادهم إلى آليات التربية السليمة وطرق التعامل مع المرحلة السنية لأبنائهم وكيفية مشاركة أبنائهم في طموحهم واختيار الكلية التي يرغبون في الدراسة بها بعد اتمام مرحلة الثانوية العامة وظهور النتيجة.

يتضمن اليوم عدد من الفعاليات الملهمة للطلاب وأولياء أمورهم منها جلسات تدريبية على يد أكبر الخبراء في مجال اكتشاف وتنمية المهارات والقدرات ومتخصصين في المهارات الحياتية والشخصية، كذلك زيارة كليات الجامعة والتعرف عليها، ولقاء اتحاد طلاب الجامعة والقائمين على الأنشطة الطلابية والتعرف على الحياة الطلابية داخل جامعة النيل والتي تتميز بالحيوية والتنوع والتوازن المثالي ما بين التفوق الأكاديمي والحياة الاجتماعية حيث تمتلك الجامعة حياة طلابية فريدة ومتنوعة ومختلفة بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية داخلها والملاعب المتنوعة فيها.

وخلال الجولة التي سيقوم بها طلاب المدارس الثانوية وأسرهم سيتم التعرف على التجارب البحثية لطلاب الجامعة، وأبرز أوجه التبادل الطلابي مع عدد من الجامعات العالمية الشريكة علميا و تعليميا وبحثيا مع جامعة النيل من مختلف دول العالم.

نقاش مفتوح مع هيئة تدريس جامعة النيل

ويستمع طلاب الثانوية العامة وأسرهم خلال الزيارة إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء المراكز البحثية في جامعة النيل والدخول معهم في نقاش مفتوح حول مستقبل أولادهم داخل جامعة النيل والتخصصات التي تتفرد بها الجامعة والمسارات التعليمية والبحثية داخلها ونوع وظائف المستقبل التي توفرها الجامعة وتساعد الطالب فيها بعد تخرجه هذا بجانب تفقدهم المعامل المركزية بالجامعة والتعرف على ما تقدمه هذه المعامل لخدمة الصناعة والبحث العلمي والمشروعات القومية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص جامعة النيل على تنظيم العديد من الفعاليات انطلاقًا من دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه طلاب الثانوية العامة في إعدادهم وتأهيلهم نحو الحياة الجامعية ومساعدتهم على اختيار الكليات المناسبة لهم.

يذكر أن الجامعة خصصت الرابط https://forms.office.com/r/nFegeHnpBp لمساعدة طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على التسجيل فيه لحضور الفعالية والاستفادة من كافة الخبرات التي سيتم تقديمها في هذا اليوم

