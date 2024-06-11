إجراءات عقابية بحق عاملين بوحدة قصاصين الشرق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نقل رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، وإنهاء تكليف سكرتير عام الوحدة للإهمال والتقصير في العمل، وعدم متابعة التزام العاملين بمواعيد العمل المحددة، وكذلك تدني مستوى النظافة، وعدم الحفاظ على أثاث المبنى، والذي تم إنشاؤه حديثاً ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية.

وقرر المحافظ، مجازاة مدير المركز التكنولوجي والعاملين، وكذا العاملين بالوحدة المحلية بقصاصين الشرق بخصم 3 أيام من الراتب لعدم تواجدهم بمقر عملهم، مما ترتب عليه عدم تأدية الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة لمقر المركز التكنولوجي والوحدة المحلية بقصاصين الشرق التابعين لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ومتابعة الخطوات المتخذة لاستقبال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، طبقاً للقانون ليتفاجأ المحافظ بعدم تواجد العاملين بالمركز التكنولوجي والوحدة المحلية بمقر عملهم.

وشدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمتابعة المستمرة لأداء العاملين بالمنشأت الخدمية، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل المقررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير وانتظام العمل بالوحدة الصحية قصاصين الشرق، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

وإطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية، ومواعيد العمل الرسمية، حيث تبين له تغيب 13من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى ليقرر المحافظ مجازاتهم بخصم 3 أيام من راتبهم قائلا " من حق المواطن أن يتمتع بالخدمات التي اهتمت الدولة بتنفيذها لتصل إليه وأن يجد من يقدمها له".

أكد محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مبادرة حياه كريمة بإنشاء واحلال وتجديد المباني الحكومية، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين لاستقبال المواطنين، وتأدية الخدمة لهم بالشكل اللائق.