الفيوم تناقش الاشتراطات البنائية لقرية تونس بالفيوم تنظيم العمران

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بالتنسيق مع مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بسرعة إعداد توصيف شامل مدقق لقرية تونس، على خرائط، بحيث توضح هذه الخرائط، الأراضي الفضاء والمبنية، وموقع كل قطعة، وإحداثياتها، ومساحتها، واستعمالاتها، ونسبها البنائية، وارتفاعاتها، وكذا مواقع الأنشطة الخدمية بالقرية، للوقوف على الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة التي تسهم في الحفاظ على طبيعة القرية الريفية، وطرازها المعماري، وهويتها البصرية، ويمنع التعديات على أراضيها الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، الذي عُقد برئاسة المحافظ، وحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، و أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة منى سليمان، أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة شيرين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمد شعبان، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.

الوضع الراهن بالقرية

واستعرضت أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، المقومات الطبيعية، والبشرية، والعمرانية لقرية تونس، ونتائج دراسة الوضع الراهن بالقرية معمارياً وعمرانياً، كما استعرضت الضوابط والأحكام العامة والقوانين المنظمة، والاشتراطات البنائية المقترحة لقرية تونس والتي تتعلق بالنسب البنائية والردود، واستعمالات الأراضي، والارتفاعات، وعدد الأدوار للمباني، والفتحات والواجهات، والطرق وعرض الشوارع، ونظم ومواد البناء والتشطيبات والألوان، والمداخل والتغطيات العلوية وفقاً للأنشطة المختلفة "سكني – تجاري – ديني،...."، والنوافذ والزخارف ووحدات الإضاءة، وغيرها.

كما تم خلال الاجتماع، عرض خرائط توضيحية لأراضي أملاك الدولة غير المستغلة بالقرية، ووجه المحافظ، مسئول الدعم الفني بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من تحديد إحداثيات ومساحة كل قطعة منها على الخريطة، وتسليمها لمستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، لتحديد الأنشطة التي يمكن استغلال هذه الأراضي بها، كما وجه المحافظ، مدير التخطيط العمراني، بسرعة إعداد تقرير يوضح فروق المناسيب لأراضي قرية تونس والقطع المتاخمة لها على ساحل بحيرة قارون.

وأكد محافظ الفيوم، أن الاشتراطات البنائية الجديدة لقرية تونس، تهدف إلى تنظيم العمران، والحفاظ على الميزات النسبية، والطبيعة السياحية والبيئية المتفردة لقرية تونس، مشيراً أنه فور الانتهاء من الحصر الشامل لمباني القرية واستعمالات الأراضين سيتم عمل جلسة حوار مجتمعي مع أهالي القرية لمناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة المزمع تنفيذها بقرية تونس، للحفاظ على طرازها المعماري وهويتها البصرية والسياحية.