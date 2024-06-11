عمرو مصطفى يستمر في غموضه..اعتذار وأمنية والجمهور : قول اسمه

مازال الفنان عمرو مصطفى يوجه رسائل غير مباشرة حول واقعة صفعة عمرو دياب، التي أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب عبر منصات التواصل الغجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

رسالة غامضة من عمرو مصطفى.. اعتذار وأمنية

كتب عمرو مصطفى، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “فيسبوك”، اعتذار تخيلي، كتب في أخره “بوست أتمنى أن اشاهده قريبًا”، وجاء كالآتي:

أعزائي الجمهور

أود أن أعتذر عن التصرف الذي بدر مني مؤخرًا في حفل الأخير ، كان الموقف غير لائق ولا يعكس قيمتي أو احترامي لكل من يعمل معي أو يحضر حفلاتي، أنا ملتزم بتحسين سلوكي والتأكد من أن جميع أفراد فريقي والجمهور يشعرون بالاحترام والأمان في جميع الأوقات.

أعتذر لأي شخص تأثر بهذا الموقف، وأعدكم بأنني سأعمل جاهدًا على تجنب مثل هذه الأمور في المستقبل.

مع كامل احترامي وتقديريأ

امضاء …………..

بوست اتمني ان اشاهده قريبا

تجاوب معه متابعوه عبر التعليقات كالآتي:

جاءت ردود الفعل على الواقعة بالهجوم الشديد على عمرو دياب وعليه أن يتحكم في أعصابه خاصة في المناسبات المزدحمة، وأخرى جاءت باللوم على المعجب الذي أصر على التقاط الصورة مع عمرو طوال الفرح وعندما اقترب منه في نهاية وصلته الغنائية وقام بشده من البدلة ليتلقى صفعة غير متوقعة ليتركا المسرح وسط ذهول الحضور.

وكان قد حرر دفاع الفنان عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور سيلفي مع الفنان في أحد حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة، وأضاف الدفاع أن عمرو دياب دائم التقاط الصور مع معجبيه في أي حدث فني سواء حفلات أو حفلات زفاف.

كما أكد أشرف عبد العزيز محامي الفنان المصري عمرو دياب، أن موكله ظن أن الشاب حاول الاعتداء عليه عندما قام بجذبه من ملابسه فجأة حين محاولات عمرو دياب الخروج من مسرح حفل الزفاف بعد انتهاء وصلته الغنائية، فقام بإبعاد يده وصفعه.